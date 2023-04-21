شكرا لاهتمامكم بخبر أمامك 15 ثانية فقط لتعثر على الكلب البري في الصورة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أمامك 15 ثانية فقط لتعثر على الكلب البري في الصورة!



لمن يعشق حل الألغاز واكتشاف أسرار الخدع البصرية، إليك هذا اللغز.

وفي الوهم البصري الذي اخترناه اليوم نقلاً عن موقع “فريشرز لايف” Freshers Live، يختبئ الكلب البري وسط هذه الأرض كثيفة العشب.

والتحدي أمامك هو محاولة العثور عليه في غضون 15 ثانية فقط.

فانظر جيداً إلى الصورة عزيزي القارئ وركّز جيدا، وحاول العثور على الكلب البري من خلال البحث في كل زاوية من زوايا الصورة.

أنظر إلى الصورة جيداً وابحث عن الهدف

والآن انتهى الوقت.. فهل نجحت في العثور على الكلب البري؟

إذا لم تتمكن من ذلك، فيمكنك التحقق من الإجابة في الأسفل.

ها هو الكلب البري يمين الصورة

تؤكد الدراسات أن حل الألغاز والخدع البصرية يحفز الدماغ وينشط المخ، فعليك بها عزيزي القارئ، فلن يستغرق الأمر أكثر من دقائق معدودة، لكن فوائدها عديدة على صحتك.