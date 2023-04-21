شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب في مصر تسجل أعلى رقم قياسي على الإطلاق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسعار الذهب في مصر تسجل أعلى رقم قياسي على الإطلاق



على الرغم من حالة الهدوء الحذر التي تسيطر على سوق الصرف، واصل الذهب مكاسبه في السوق المصرية ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

وللمرة الأولى في مصر، سجل غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، مستوى 2440 جنيها. كما ارتفع سعر الغرام عيار 18 ليسجل 2091 جنيها. وقفز سعر الذهب عيار 24 ليسجل 2790 جنيها. كما قفز سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 19520 جنيها.

وخلال الفترة الماضية، ومع القفزات المتتالية بأسعار الذهب، كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، عن رصد زيادات غير مبررة في الأسعار بالأسواق المحلية. واعتبرت، أن الزيادات الأخيرة، غير مبررة نظرا لثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة مع حجم العرض الحالي.

ونصحت الشعبة، المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.

عالمياً، استقرت أسعار الذهب فوق مستوى ألفي دولار مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعدما أشارت بيانات أميركية ضعيفة إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن دورة رفع أسعار الفائدة مما يعزز التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفعها قريبا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2004.59 دولار للأونصة بعدما انخفض لأدنى مستوى في أسبوعين عند 1969.1 دولار في الجلسة الماضية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4% إلى 2016 دولارا.

في الوقت نفسه، يستمر التذبذب في السيطرة على تحركات أسواق الذهب العالمية للجلسة الرابعة على التوالي وذلك في ظل غياب البيانات الاقتصادية الهامة إلى جانب تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي التي أعادت التركيز على معدلات التضخم وعلى أهمية استمرار الفيدرالي في محاربتها الأمر الذي قلل من فرص مكاسب الذهب وفق جولد بيليون.

ويوم الأربعاء الماضي، تراجعت أسعار الذهب وكسرت مستوى الدعم 1980 دولار للأونصة لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين، وهو ما شجع المشاركين في الأسواق على عودة الشراء مستغلين تراجع الأسعار ليقلص الذهب من خسائره ولكن أغلق تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.

في سوق العملات، فقد تراجع مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% وذلك بعد أن ارتفع المؤشر في تعاملات الأربعاء وسجل أعلى مستوى هذا الأسبوع ولكنه قلص مكاسبه عند الإغلاق.