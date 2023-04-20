شكرا لاهتمامكم بخبر استقرار الدولار واليورو بعد نتائج قوية للبنوك الأميركية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استقرار الدولار واليورو بعد نتائج قوية للبنوك الأميركية



استقر الدولار واليورو، اليوم الخميس، بعدما عززت النتائج القوية للبنوك الأميركية التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة.

وأعلن مورغان ستانلي، أمس الأربعاء، عن أرباح في الربع الأول فاقت التوقعات، مما عزز النتائج القوية للبنوك الأميركية الرئيسية وأدى إلى تهدئة المخاوف من أزمة مصرفية آخذة في الاتساع بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر واستحواذ بنك (يو.بي.إس) الطارئ على منافسه كريدي سويس.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.1% إلى 101.89 بعدما انزلق يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير/شباط.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0964 مقابل الدولار ليقترب من مستوى هو الأعلى في عام واحد ولامسه الأسبوع الماضي مقابل الدولار.

وقال سيم موه سيونغ خبير العملات في بنك سنغافورة “تستمر النتائج المصرفية في إظهار أن وضع التمويل في البنوك الأميركية مستقر”. وذكر أن هذا أدى إلى استبعاد المراهنات على خفض أسعار الفائدة.

كما دعمت تصريحات صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي اليورو والدولار.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز أمس الأربعاء إن التضخم لا يزال عند مستويات تسبب مشكلات وإن البنك المركزي الأميركي سيعمل على خفضه.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمرة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو/أيار قبل تثبيتها لبقية عام 2023.

وفي منطقة اليورو، قال كلاس نوت، وهو من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية وإن هناك حاجة إلى اتخاذ “موقف يحد منه بالقدر الكافي”.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي في الرابع من مايو/أيار مع اتفاق صناع السياسة على رفعها بمقدار 25 نقطة أساس حتى وإن لم يتفقوا حتى الآن على اتخاذ خطوة أكبر.

وفي مناطق أخرى من العالم، انخفض الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.6175 مقابل الدولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2430 مقابل الدولار ليقترب من أعلى مستوى سجله في 10 أشهر عند 1.2545 مقابل الدولار وقد لامسه يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6722 مقابل الدولار.

واستقر الين الياباني عند 134.64 بعدما جرى تداوله أمس الأربعاء فوق 135 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر.