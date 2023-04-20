عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الولايات المتحدة تريد علاقات اقتصادية “بناءة وعادلة” مع الصين



قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة تريد “علاقة اقتصادية بناءة وعادلة” مع الصين في وقت تتمسك واشنطن بموقفها في الدفاع عن أمنها القومي. وورد في الكلمة التي نشرت مسبقا وستلقيها يلين في جامعة جونز هوبكنز بواشنطن “سنواصل الشراكة مع حلفائنا ردا على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة”، وفق فرانس برس.

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