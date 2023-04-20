شكرا لاهتمامكم بخبر باكستان تتقدم بأول طلب لاستيراد النفط من روسيا بسعر مخفض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن باكستان تتقدم بأول طلب لاستيراد النفط من روسيا بسعر مخفض



تقدمت باكستان بأول طلب إلى روسيا لاستيراد النفط بسعر مخفض في وفقًا للاتفاقية الثنائية بين البلدين.

وقال وزير النفط الباكستاني، اليوم الخميس: “باكستان ستستورد النفط من روسيا وفق الاتفاق المبرم بين البلدين”.

وأضاف أنه “من المتوقع أن تصل الإمدادات إلى 100 ألف برميل يوميا”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وبحسب مالك، فإن أول ناقلة نفط روسية ستصل إلى ميناء كراتشي في مايو، وسوف تتم معالجة النفط الذي يتم تسليمه من روسيا في الشركات الباكستانية.

ولم يذكر الوزير قيمة الخصم على النفط الروسي، لكن أفيد في وقت سابق أن السعر لباكستان قد يصل إلى 50 دولارًا للبرميل.

وكان ممثلو حكومتي باكستان وروسيا توصلوا في يناير إلى اتفاق تفاهم بشأن توريد النفط الروسي، حيث اشترط الطرفان مناقشة قضايا الخدمات اللوجستية والتأمين والمدفوعات وحجم الصادرات.

وتتوقع إسلام آباد أن تلبي الواردات من روسيا ما يصل إلى 35% من احتياجات باكستان النفطية في المستقبل.