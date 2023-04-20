عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أبل” تعتزم مضاعفة استثماراتها في الهند



قالت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، إن شركة أبل الأميركية قد تضاعف استثماراتها وصادراتها مرتين أو ثلاث مرات في الهند خلال السنوات القليلة المقبلة.

وافتتحت “أبل” متجرا ثانيا في نيودلهي بعد يومين من افتتاح أول متجر في مومباي، وتقوم حاليا بتجميع أجهزة “آيفون” بشكل أساسي من خلال الشركات المصنعة المتعاقدة معها، ولديها خطط للتوسع في تجميع أجهزة iPad وAirPods.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، أن الشركة ملتزمة بالنمو والاستثمار في الهند.

يذكر أن “أبل” تتخذ من الهند قاعدة لتصنيع أجهزتها لتقليل اعتمادها على الصين.