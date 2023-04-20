عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “سي.بي.سي” السنغافورية و”مبادلة” الإماراتية تجمعان 315 مليون دولار لشركة أدوية



قالت سي.بي.سي غروب، وهي شركة استثمارية متخصصة في خدمات الرعاية الصحية ومقرها سنغافورة، اليوم الخميس إنها أكملت مع شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندق ثروة سيادي تابع لإمارة أبوظبي، جولة لجمع تمويل قدره 315 مليون دولار لصالح شركة هاستن للأدوية. وأضافت سي.بي.سي أن الأموال ستستخدم لتمويل عمليات الاستحواذ المستقبلية وتطوير الأعمال، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

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