أخبار اليمن : مجيديع يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

مجيديع يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهأكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، أن القضية الفلسطينية تعد من الثوابت الوطنية للمؤتمر الشعبي العام.

وفي رده على رسالة للأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الدكتور أحمد مجدلاني، جدد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام التأكيد على استمرار دعم قيادات وأعضاء المؤتمر لنضال الشعب الفلسطيني بجميع قواه السياسية، بما فيها جبهة النضال الشعبي الفلسطيني .

وفي الرسالة الجوابية شدد الشيخ عبدالله مجيديع على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دعت مجددا الى وقف (الحرب في اليمن وعلى اليمن فوراً وفك الحصار المفروض على شعبها)، مرحبة ببوادر إنهاء الحرب على اليمن بعدما دخلت عامها التاسع.

وفيما أكدت على تضامنها مع الحقوق اليمنية ومع ضرورة إنهاء الفصول المأساوية التي مرّ ويمر بها اليمن منذ بداية الأزمة، دعت كذلك الى أهمية التوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل ينهي المعاناة ويفتح باب إعادة إعمار اليمن.

وعبّر الدكتور أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، باسمه شخصيا وباسم أعضاء وقياداته الجبهة، عن تقديره وتحياته لقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في اليمن.

وفي برقية رسمية صادرة بتاريخ الأربعاء 12 نيسان / ابريل 2023، عبّر مجدلاني عن آمله في دور قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام الفاعل في جهود المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسامات وحفظ وحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

معبرا كذلك عن تطلعه " إلى دور جدي في الحوار الوطني الشامل بين كافة مكونات الشعب اليمني للخروج من هذا الواقع الصعب باستعادة المكانة الطليعية لليمن".

