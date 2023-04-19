أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل الشامي

الأمين العام المساعد يواسي آل الشاميبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج /محمد حسين الشامي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الأخ/ سيف محمد حسين الشامي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، واخوانه، وكافة آل الشامي بمديرية النادرة محافظة إب، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

