أخبار اليمن : هطول أمطار متفاوتة الشدة على 7 محافظات

هطول أمطار متفاوتة الشدة على 7 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة، محذراً من التدني في مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار وريمة وعلى أجزاء من جزيرة سقطرى.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات إب، تعز، الضالع، البيضاء، مأرب والجوف.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة على مدخل باب المندب والسواحل الغربية وأجزاء من خليج عدن تصل سرعتها إلى 27عقدة.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: المحويت : 82.3 ملم، صنعاء ـ سواد حزيز : 29.6، صنعاء ـ المطار : 23.0، عمران : 01.6، حجة : 0.8ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المحافظات الجبلية خارج نطاق محطات الرصد.

وحـذر المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار الرعدية من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان، ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في مدخل باب المندب والسواحل الغربية وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

