عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن صادرات النفط من موانئ غرب روسيا سترتفع في أبريل إلى أعلى مستوى منذ 2019



قالت مصادر في قطاعي التجارة والشحن إن شحنات النفط من الموانئ الرئيسية بغرب روسيا سترتفع في أبريل/نيسان إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2019 لتتجاوز 2.4 مليون برميل يوميا على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج.

وسيرتفع تصدير النفط الخام الروسي ونقله من موانئ بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك في أبريل/نيسان إلى أكثر من 10 ملايين طن صعودا من 9.7 مليون طن في مارس/آذار.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في العاشر من فبراير/شباط إن روسيا ستخفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس/آذار ثم تعهد في مطلع أبريل/نيسان بالتوسع في خفض الإنتاج حتى نهاية العام.