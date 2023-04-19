عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تخارج مستثمري بنك أوف أميركا من الأسهم للأسبوع الثالث على التوالي



أظهرت بيانات “بنك أوف أميركا” استمرار تخارج عملاء البنك من سوق الأسهم الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي على الرغم من ارتفاع الأسواق. وذكر بنك أوف أميركا أن مبيعات مستثمري عملاء البنك سجلت صافي تخارج بـ 800 مليون دولار الأسبوع الماضي وذلك نتيجة مخاوف تأثير تراجع الاقتصاد على أعمال الشركات الأميركية. وسجل قطاعا الصناعة والصحة أكبر القطاعات تخارجا للمستثمرين، وسجل التخارج من أسهم القطاع المالي أكبر تراجع أسبوعي منذ فبراير الماضي.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

شارك هذه المقالة مع أصدقائك! فايس بوك

تويتر

Whatsapp