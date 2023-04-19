عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن توقعات بسحب 800 مليار دولار من السيولة في الأسواق



توقع بنك Citigroup، أن تتعرض الأسهم والأصول عالية المخاطر للضغط مع سحب البنوك المركزية ما يتراوح بين 600 مليار دولار إلى 800 مليار دولار من السيولة المستخدمة لدعم الاقتصاد.

جدير بالذكر أن الفيدرالي كان قد ضخ أكثر من تريليون دولار من السيولة لتحفيز الاقتصاد في أعقاب أزمة كورونا.

ورجح “سيتي” أن تتعرض الأسواق إلى خسارة مفاجئة إثر عمليات السحب، بعد أن وصلت السيولة إلى ذروتها في زمن الجائحة.