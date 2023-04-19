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توقعات بسحب 800 مليار دولار من السيولة في الأسواق

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شكرا لاهتمامكم بخبر توقعات بسحب 800 مليار دولار من السيولة في الأسواق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن توقعات بسحب 800 مليار دولار من السيولة في الأسواق

توقع بنك Citigroup، أن تتعرض الأسهم والأصول عالية المخاطر للضغط مع سحب البنوك المركزية ما يتراوح بين 600 مليار دولار إلى 800 مليار دولار من السيولة المستخدمة لدعم الاقتصاد.

جدير بالذكر أن الفيدرالي كان قد ضخ أكثر من تريليون دولار من السيولة لتحفيز الاقتصاد في أعقاب أزمة كورونا.

ورجح “سيتي” أن تتعرض الأسواق إلى خسارة مفاجئة إثر عمليات السحب، بعد أن وصلت السيولة إلى ذروتها في زمن الجائحة.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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