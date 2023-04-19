شكرا لاهتمامكم بخبر الاضطرابات في السودان يمكن أن تؤثر على بنك “دبي الإسلامي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الاضطرابات في السودان يمكن أن تؤثر على بنك “دبي الإسلامي”



قال طلال طوقان رئيس الاستثمار في BHM capital” إن نتائج بنك دبي الإسلامي في الربع الأول جيدة من كل النواحي وعكست تحسنا في هامش الفوائد.

وأشار إلى ضغط على كلفة الأموال مثله مثل البنوك الأخرى، وشهدت الفترة الماضية اللجوء إلى إصدارات الصكوك لتعزيز السيولة.

وأضاف في مقابلة مع “العربية”أن العائد المتوقع من التوزيعات لدى البنك يقارب 6%، ومكرر الأرباح في آخر 12 شهرا هو أقل من 8 مرات، ولكن توجد بعض الأمور التي تكون محل ترقب، أولها الأوضاع الجيوساسية لأن البنك لديه انكشاف على بنك الخرطوم بالسودان، ويمتلك فيه أكثر من 29%، وحاليا الأوضاع السياسية متردية في السودان، بجانب الترقب لارتفاع الفوائد وأثره على البنوك.

وأشار إلى المراجعة النصفية لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة خلال الشهر المقبل، وقد يحدث تغيير في أوزان المؤشر ودخول أسهم وخروج أخرى.

وذكر طوقان عاملين رئيسيين لزيادة أحجام التداول في سوق دبى رغم اقتراب عطلة العيد، أولهما التوزيعات النقدية وإعادة استثماراها في الأسواق، الثاني موجة الاكتتابات العام التي جرت سواء في أبوظبي أو دبي.

وأوضح أن السوق بدأ يعود تدريجيا إلى مساره الطبيعي بزيادة التداولات بعد انخفاض أحجامها خلال أول شهرين من العام.

وارتفعت الأرباح الفصلية لبنك دبي الإسلامي بـ11% لتصل إلى 1.47 مليار درهم في الربع الأول من 2023.

وجاءت النتائج أعلى بقليل من توقعات المحللين البالغة 1.43 مليار درهم، وسجل البنك ارتفاعا في إجمالي الإيرادات 47 % إلى 4.403 مليار درهم، وارتفعت مخصصات البنك الفصلية 19% لتلامس 500 مليون درهم.