عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “ميتا” تعتزم إلغاء 10 آلاف وظيفة جديدة



تعتزم شركة ميتا بلاتفورم تسريح مزيد من الموظفين في خطوة لإعادة هيكلة فريق العمل وزيادة الكفاءة إلى جانب خفض التكاليف. وأخطرت الشركة جميع المديرين بالاستعداد للإعلان عن خفض الوظائف. يذكر أن فيسبوك وواتساب وإنستغرام وReality Labs ستتأثر جميعها بالقرار. ومن المقرر أن يتم إلغاء 10 آلاف وظيفة، بحسب ما ذكره مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ في مارس الماضي، وسيتبعه جولة أخرى من التسريحات في مايو المقبل. وكانت “ميتا” قد ألغت نحو 13% من قوتها العاملة، ما يعادل 11 ألف وظيفة، في نوفمبر من العام الماضي.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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