شكرا لاهتمامكم بخبر البيت الأبيض يكشف عن دخل بايدن وزوجته في 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن البيت الأبيض يكشف عن دخل بايدن وزوجته في 2022



أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل بايدن التي تعمل أستاذة جامعية، حققا في 2022 دخلا قدره 579.514 ألف دولار، ودفعا ضرائب قدرها 169.820 ألف دولار.

وأوضحت الرئاسة أنه “بنشر هذه المعلومات، يكون بايدن قد أعلم الجمهور ببيانات ضريبية لما مجموعه 25 عاما”.

ويشدد البيان على “الالتزام بالشفافية” من جانب الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 80 عامًا، في إشارة غير بريئة في الأجواء السياسية الأميركية.

وبايدن الذي يشير بشكل متزايد إلى نيته السعي للترشح لولاية ثانية، قد يواجه دونالد ترمب في انتخابات 2024.

ويكافح الرئيس الجمهوري السابق الذي خالف ممارسات البيت الأبيض في الشفافية المالية، من أجل الإبقاء على سرية بياناته الضريبية.

وصوتت لجنة برلمانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي لصالح نشر بيانات ضرائب الملياردير بين عامي 2015 و2020.

وأفادت معلومات مثلا بأن دونالد ترمب دفع 750 دولارا فقط ضرائب في 2017 أول سنة من ولايته الرئاسية، ثم نحو مليون في 2018 و2019… ولا شيء على الإطلاق في 2020 عام هزيمته أمام بايدن وخسائر بلغت 5 ملايين دولار.

وقال البيان إن الزوجين بايدن تبرعا أيضا بقيمة 20180 دولارا للجمعيات الخيرية العام الماضي.

وأضاف البيت الأبيض أن نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف أعلنا أن دخلهما بلغ 456.918 ألف دولار في 2022.