عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مطارات أبوظبي تتوقع عبور 500 ألف مسافر خلال عطلة عيد الفطر



توقعت مطارات أبوظبي تزايد حركة السفر في مطار أبوظبي الدولي ” AUH” خلال عطلة عيد الفطر. وأوضحت مطارات أبوظبي، في بيان اليوم، أنها تتوقع أن يعبر 500 ألف مسافر من مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 15 إلى 23 أبريل الجاري، على متن 2800 رحلة متجهة إلى 105 وجهات في 57 دولة وفقا لـ”وام”. ودعت مطارات أبوظبي المسافرين لاتباع بعض النصائح لضمان رحلة سلسة ومريحة خلال عطلة العيد، مشيرة إلى أنه على المسافرين زيارة الموقع الإلكتروني للمطار لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص بالرحلة قبل التوجه للمطار، والتأكد من وجود جميع الوثائق اللازمة التي تم التحقق من صحتها قبل الوصول للمطار، والتوجه للمطار قبل الرحلة بثلاث ساعات.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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