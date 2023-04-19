شكرا لاهتمامكم بخبر استئناف تفتيش سفن الحبوب بمضيق البوسفور في تركيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استئناف تفتيش سفن الحبوب بمضيق البوسفور في تركيا



قالت متحدثة باسم مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، اليوم الأربعاء، إن عمليات تفتيش السفن التي تحمل حبوبا من المواني الأوكرانية استؤنفت في مضيق البوسفور في تركيا بعد محادثات على مدى يومين بين كييف وموسكو.

وأضافت إسميني بالا، أن الطرفين اتفقا على مشاركة سفن جديدة في المبادرة وإن “فرق التفتيش تعمل بالفعل”.

يُشار إلى أن أوكرانيا قالت، إن اتفاقاً يسمح بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود معرض للتوقف، وذلك بعدما منعت روسيا مرة أخرى عمليات تفتيش السفن في المياه التركية بموجب الاتفاق.

وحوصرت مواني أوكرانيا على البحر الأسود بعد الغزو الروسي العام الماضي لكن رُفع الحصار عن 3 منها في يوليو/تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

ومُدد العمل بالاتفاق الذي يهدف إلى المساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الشهر الماضي، لكن أوكرانيا قالت إن عدد سفن الشحن التي تمر عبر مضيق البوسفور حاملة منتجاتها الزراعية قليل جدا.