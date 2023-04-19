شكرا لاهتمامكم بخبر “قصر ترمب” في “بالم بيتش” يخترق السوق بإيجار شهري خيالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “قصر ترمب” في “بالم بيتش” يخترق السوق بإيجار شهري خيالي



أُدرج قصر مرتبط بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في “بالم بيتش”، للإيجار بعد فشل بيعه في أحد أكثر أسواق الإسكان سخونة في السنوات الأخيرة.

المنزل المكون من ثماني غرف نوم متاح مقابل 195 ألف دولار شهرياً، بدءاً من يوم الجمعة، وفقاً للعرض المعلن. ولدى القصر واجهة بطول أكثر من 200 قدم (61 متراً) على الشاطئ ومسبحاً ويمكن اصطحاب الحيوانات الأليفة بإذن من المالك.

تم عرض المنزل، الواقع في 1125 South Ocean Blvd، للبيع في مارس 2021 مقابل 49 مليون دولار، ثم تم رفع السعر لاحقاً إلى 59 مليون دولار في أوائل عام 2022، وفقاً لقائمة “Zillow”. إلا أن القصر لم يجذب مشترين منذ بداية الوباء، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

من جانبه، أبلغ “ترمب” عن قيمة القصر بأنها تزيد عن 50 مليون دولار في الكشف المالي الذي قدمه الأسبوع الماضي إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية كجزء من حملته الرئاسية لعام 2024. ويحقق العقار دخلاً سنوياً يتراوح بين مليون دولار و5 ملايين دولار، وفقاً للإيداع.

في عام 2021، عندما ترك منصبه، قال ترمب إن قيمة العقار تتراوح بين 25 مليون دولار و50 مليون دولار، ودخل سنوي ما بين 100000 إلى مليون دولار.

كان المالك السابق للمنزل عبارة عن ائتمان باسم أخت ترمب، ماريان ترمب باري، والتي باعته مقابل 18.5 مليون دولار في عام 2018. المالك الحالي هو شركة ذات مسؤولية محدودة تسرد أبناء دونالد ترمب، إريك ترمب ودونالد ترمب جونيور، كمسؤولين.