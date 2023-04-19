عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انخفاض الأسهم الأوروبية وعيون المستثمرين تترقب بيانات التضخم



انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بينما يدرس المستثمرون بيانات التضخم في بريطانيا ونتائج أعمال الشركات مع انتظارهم بيانات التضخم بمنطقة اليورو في مارس/آذار لاستقاء مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية الأوروبية.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش مع انخفاض مؤشري القطاعين العقاري والتكنولوجي سريعي التأثر بحركة الفائدة 1.6% و1.7% على الترتيب إثر تصريحات مؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي تشير إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، وقلص مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات من الخسائر بارتفاعه 0.5%.

ولدى بريطانيا الآن أعلى معدل لتضخم أسعار المستهلكين في غرب أوروبا رغم انخفاضه إلى 10.1% في مارس /آذار من 10.4 % في فبراير/ شباط.

ويترقب المستثمرون بشدة بيانات التضخم بمنطقة اليورو التي من المقرر صدورها الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.