شكرا لاهتمامكم بخبر “إم 42” الإماراتية تستحوذ على سلسلة “ديافيرم” الأوروبية لغسيل الكلى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “إم 42” الإماراتية تستحوذ على سلسلة “ديافيرم” الأوروبية لغسيل الكلى



استحوذت شركة (إم 42)، وهي مشروع مشترك حديث في أبوظبي بين شركة مبادلة للاستثمار ومجموعة (جي 42) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، على سلسلة عيادات ديافيرم الأوروبية لغسيل الكلى التابعة لمجموعة بريدج بوينت.

وقالت (إم 42) في بيان إنها ستشتري ديافيرم التي تتخذ من السويد مقرا، لتصبح بذلك أكبر شركة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

ولم تكشف (إم 42) عن قيمة الصفقة التي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها ، في وقت لاحق من العام الجاري.

وتأسست ديافيرم في 1991، وهي شركة متعددة الجنسيات تقدم خدمات الرعاية الكلوية وتدير 440 عيادة في 23 دولة.

وأعلنت مبادلة و(جي 42) يوم الاثنين عن دمج أصولهما في قطاع الرعاية الصحية في (إم 42) التي ستمتلك محفظة كبيرة تضم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ومستشفى دانة الإمارات ومستشفى هيلث بوينت.

ويتطلع المستثمرون الخليجيون إلى فرص في أوروبا ومناطق أخرى وسط موجة أخرى من التقلبات العالمية، مدعومين بالعائدات النفطية بعد أن وصلت الأسعار العام الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.