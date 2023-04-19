عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “جونسون أند جونسون” تصدر توقعات متحفظة لنتائجها السنوية لعام 2023



تراجع سهم شركة “جونسون أند جونسون” أمس بعد إصدار الشركة لتوقعات متحفظة لنتائجها السنوية للعام الحالي.

وحذرت الشركة من أثر ارتفاع معدلات التضخم على تكاليف إنتاجها بالإضافة إلى توقعات بانخفاض حاد في مبيعات عقارها “Stelara” بعد توجه الولايات المتحدة بإلغاء حماية براءة الاختراع لهذا الدواء خلال العام الحالي.

وعلى الرغم من تسجيل “جونسون أند جونسون” إيرادات فصلية لامست 25 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، إلاَّ أنها سجلت خسائر فصلية بـ68 مليون دولار.

وعزت الشركة تسجيل خسائر بسبب تسجيلها مصاريف تصل إلى 7 مليارات دولار تتعلق بإفلاس وحدتها “LTL” للإدارة في محاولة لتسوية أكثر من 38 ألف دعوى قضائية تتهم منتجات الشركة بالتسبب بالسرطان.