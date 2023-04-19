عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع الأرباح الفصلية لبنك “دبي الإسلامي” بـ 11% إلى 1.47 مليار درهم



ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك دبي الإسلامي بأحد عشر في المئة لتصل إلى 1.47 مليار درهم. وجاءت النتائج أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 1.43 مليار درهم. وسجل البنك ارتفاعا في إجمالي الإيرادات بـ47% إلى 4.403 مليار درهم. وارتفعت مخصصات البنك الفصلية بـ19% لتلامس 500 مليون درهم. وكان بنك دبي الإسلامي قد سجل أقوى عام له في تاريخه خلال عام 2022، مع نمو قوي في ربحيته، إذ بلغ إجمالي الدخل 14 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 20% على أساس سنوي، وبلغت الميزانية العمومية 288 مليار درهم بنموّ سنوي مركب لمدة 5 سنوات بلغت نسبته 7%، وسجل صافي الأرباح السنوية نموا قياسيا بـ26% إلى 5.5 مليار درهم.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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