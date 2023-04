فوائد صحية للعطلات تنطبق على هذا النوع من الدوام!

مع استكشاف العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم لتنفيذ أسبوع العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع، يبدو أن البحث الجديد في الفوائد الصحية المرتبطة بالعطلة يدعم التحرك في هذا الاتجاه، فبحسب ما نشره موقع “New Atlas” نقلًا عن دورية International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity، كشفت فترات العمل عن بُعد خلال جائحة كوفيد-19 أن مكان العمل المرن هو واقع ممكن مما أعاد إثارة النقاش حول تطبيق أسبوع عمل لمدة أربعة أيام.

إن يوم العمل المعتاد للموظف البالغ هو حوالي نصف ساعات استيقاظه، ويجب أيضًا مراعاة المهام المتعلقة قبل العمل وبعده، مثل ارتداء الملابس وتجهيز الغداء والتنقل من العمل وإليه، ثم إن هناك وقتا يتم قضاؤه في القيام بالأعمال المنزلية وحضور المواعيد والنوم، ولا تترك هذه الأنشطة مجالًا صغيرًا لقضاء وقت الفراغ.

حديثًا، درس باحثون من جامعة سازرن أستراليا كيف تؤثر الإجازة على صحة الشخص ويقولون إن النتائج التي توصلوا إليها تنطبق على نموذج أسبوع العمل لمدة أربعة أيام.

