شكرا لاهتمامكم بخبر تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 10.1% خلال مارس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 10.1% خلال مارس
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1% في مارس/ آذار من 10.4% في فبراير/ شباط.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 9.8% في مارس/ آذار، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول والبالغ 11.1%، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل.
وعلى الرغم من انخفاضه في مارس/ آذار، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا.
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