عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بايدن يمدد الحظر المفروض على استقبال السفن الروسية في المواني الأميركية



قرر الرئيس الأميركي جو بايدن، تمديد الحظر المفروض على استقبال السفن التي تبحر تحت علم روسيا أو المرتبطة بروسيا، في المواني الأميركية لمدة عام واحد.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن سياسة وإجراءات الحكومة الروسية بشأن إجراء “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا لا تزال تشكل خطرا بسبب انتهاك أو التهديد بانتهاك العلاقات الدولية مع الولايات المتحدة.

وذكر البيان، أنه تم اتخاذ قرار بتمديد مدة القيود المفروضة على روسيا، بشأن إقامة وحركة السفن المرتبطة مع روسيا في مواني الولايات المتحدة، سنة أخرى، بعد الحظر الذي تم إقراره في 21 أبريل 2022، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الحالي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية، حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا شملت 17 سفينة ترفع العلم الروسي، معظمها لنقل البضائع، وترتبط هذه السفن بشركة تأجير السفن الحكومية؛ كما تم فرض عقوبات على مديرها العام، يفغيني ديتريش.

وتشمل قائمة العقوبات أيضا سفينتي شحن ترفعان العلم التركي مملوكتين لشركة “بولا رايز”.