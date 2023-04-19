أخبار اليمن : تسجيل 62 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 62 خرقا لقوى العدوان في الحديدةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 62 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين خروقات قوى العدوان، غارة للطيران التجسسي على حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء حيس، وستة خروقات بقصف مدفعي و47 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

