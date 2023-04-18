شكرا لاهتمامكم بخبر أسهم شركات السلع الفاخرة تدعم ارتفاعات الأسواق الأوروبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسهم شركات السلع الفاخرة تدعم ارتفاعات الأسواق الأوروبية



دعمت أسهم شركات السلع الفاخرة الأوروبية بشكل كبير الارتفاعات في الأسواق الأوروبية، خاصة بعد تقارير متفائلة من Hermes و LVMH من تسجيل قفزة في المبيعات في الصين.

وارتفع تصنيف شركة “LVMH ” إلى المركز العاشر في قائمة أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، وأكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة السوقية،و يقوم38 بنكا بتغطيةِ سهم”LVMH” أكثر من 83% منهم يوصون بشراء السهم، بينما نحو 14% منهم، يوصون بالاحتفاظ به،ونحو 3% منهم يوصون ببيع السهم.

ويبلغ متوسطُ السعرِ المستهدف، خلال 12 شهراً، يقفُ عند 923.5 يورو للسهم ومن أبرزُ البنوكِ العالمية التي تغطي سهم ” LVMH” بنك ” إتش إس بي سي”وهو من بينِ المؤسسات العالمية التي توصي بشراء السهم، وترى السعرَ العادلَ للسهم عند 1030 يورو، وكذلك “كريدى سويس” يوصي بشراء السهم، ويرى السعرَ العادلَ للسهم عند 946 يورو، أما “دويتشه بنك” فأوصي بالاحتفاظ. بالسهم، ويرى السعرَ العادلَ له عند 845 يورو للسهم.

وارتفع سهم LVMH منذ مطلع العام بأكثر من 27%،أما على مدار عام كامل، فهو مرتفع 39%،وهذا يقارن بأداء مؤشر CAC40 على مدار عام مرتفع 15.5%.

ويقوم سبعة وعشرون بنكاً بتغطيةِ سهم “هيرمز – Hermes” الفرنسية،38.5% منهم يوصون بشراء السهم.

بينما أكثر 46% منهم، يوصون بالاحتفاظ به،وأكثر من 15% منهم يوصون ببيع السهمl توسطُ السعرِ المستهدف، خلال 12 شهراً، عند 1867يورو للسهم.

ومن بين البنوكِ العالمية التي تغطي سهم ” هيرمز”بنك “باركليز” وأوصى بالاحتفاظ بالسهم، و يرى السعرَ العادلَ للسهم عند 2.015 يورو، و أوصى جيه بى مورغان بشراء السهم يرى السعرَ العادلَ له عند 1880 يورو، كما أوصى جولد مان ساكس ببيع السهم، ويرى السعرَ العادلَ له عند 1365 يورو للسهم.

وسجل أداء سهم Hermes ارتفاعا بنحو منذ مطلع العام على ارتفاع بأكثر من 33%،أما على مدار عام كامل، فهو مرتفع 59%.