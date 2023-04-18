عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 650 مليون دولار تمويل من البنك الدولي للأردن



وقّعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي في واشنطن، اليوم، اتفاقيتي تمويل إضافي بقيمة 650 مليون دولار، لبرنامجي الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ في الأردن، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء.

ووقع الاتفاقيتين عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط، زينة طوقان، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك جان كريستوف كاريه.

وتتضمن الاتفاقية الأولى – بحسب بيان للبنك الدولي – تمويلا إضافيا بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج في الأردن، بشكل يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، إضافة إلى تشجيع توفير فرص العمل، لاسيما للنساء.

وتضمنت الاتفاقية الثانية تمويل برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، والذي يمكن الاعتماد على إمداداته باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج بقيمة 250 مليون دولاروفقا لـ”واس”.