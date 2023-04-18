شكرا لاهتمامكم بخبر ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وسط ترقب لمسار الفائدة في أميركا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وسط ترقب لمسار الفائدة في أميركا



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2001.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2011.10 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص للمشترين في الخارج، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

ونزلت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين بعدما أظهرت بيانات زيادة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في خمسة أشهر.

وعززت البيانات التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة في اجتماعه في مايو/أيار.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم والغموض الاقتصادي، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقوض جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.02 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1046.55 دولار وهبط البلاديوم 0.2% إلى 1562.26 دولار.