شكرا لاهتمامكم بخبر رهان كبير على صعود الدولار.. صناديق التحوط تلقي بثقلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن رهان كبير على صعود الدولار.. صناديق التحوط تلقي بثقلها



تراهن صناديق التحوط على أن أطول فترة انخفاض أسبوعي للدولار فيما يقرب من 3 سنوات على وشك الانعكاس بعد أن رفع المستثمرون أسعار تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى مستويات قصوى.

وكانت جميع الصناديق ذات الرافعة المالية، بائعاً على المكشوف صافي لجميع العملات الرئيسية مقابل الدولار الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ يناير 2022، وفقاً لأحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة.

وفي حين أن مقياس الوضع العام للمستثمر لا يزال هبوطياً على الدولار، فإن الدرجة الواسعة من التفاؤل بين صناديق التحوط قد تشير إلى تراجع القلق بشأن تأثير الأزمة المصرفية على استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وحققت الرهانات انتصاراً، إذ ارتفع مؤشر “بلومبرغ” للدولار لليوم الثاني على التوالي يوم الاثنين. وقاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الانتعاش قائلاً إنه يفضل المزيد من رفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار المستمر، فضلاً عن الارتفاع غير المتوقع في مقياس توقعات تضخم المستهلكين ومبيعات التجزئة الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع.

وسيراقب المتداولون البيانات بما في ذلك مطالبات البطالة الأولية هذا الأسبوع حيث يسعون إلى قياس مسار سياسة البنك المركزي.

يوم الثلاثاء الماضي، كان المتداولون يسعون لرفع محتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو متبوعاً بالتحول إلى التخفيضات في وقت مبكر في يوليو، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. وتشير الأسواق الآن إلى فرصة ضئيلة لخفض سعر الفائدة في سبتمبر وأكبر في نوفمبر. وإجمالاً، تشير الأسواق إلى حوالي 55 نقطة أساس في تخفيضات الأسعار بحلول نهاية العام، مقارنة بالتوقعات بحوالي 65 نقطة أساس في معظم الأسبوع الماضي.

وكتب جوزيف كابورسو وكريستينا كليفتون، الاستراتيجيان في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء: “تسعير السوق لشهر نوفمبر مبكر جداً بالنسبة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لخفض معدل الأموال نظراً لارتفاع نبض التضخم الأساسي في الولايات المتحدة”. ورجحوا أن يتعافى الدولار من خسائره خلال الأشهر المقبلة حتى لو كان يسير هبوطياً هذا الأسبوع إذا كانت البيانات الاقتصادية الأميركية مخيبة للآمال.

يأتي ذلك، فيما تراجعت العملة الأميركية لمدة 5 أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة خسارة أسبوعية لها منذ يوليو 2020.