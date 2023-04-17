أخبار اليمن : أمطار غزيرة ورياح نشطة في هذه المحافظات

أمطار غزيرة ورياح نشطة في هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات ورياحاً نشطة تسبب اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مرتفعات محافظات صعدة، غرب الجوف، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة وذمار.

وحسب المركز يُحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات إب، تعز، الضالع، لحج والبيضاء وأجزاء من سواحل محافظتي حجة والحديدة والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة على مدخل باب المندب والسواحل الغربية وأجزاء من خليج عدن تتراوح سرعتها ما بين 18 إلى 28عقدة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: السدة: 22.7 ملم، ذمار : 13، عمران : 4، المحويت : 2.7، ريمة : 0.6 ملم.

كما هطلت أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية بعضها كانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان، أو المجازفة بعبورها.

وحذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر في مدخل باب المندب والسواحل الغربية وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.