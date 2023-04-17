شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الذهب في مصر يسجل مستويات قياسية مدعوما بطلب قوي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سعر الذهب في مصر يسجل مستويات قياسية مدعوما بطلب قوي



شهدت أسعار سبائك الذهب قفزات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك للمرة الثانية في السوق المصرية، بدعم من الطلب القوي. كما سجلت جميع أوزان السبائك ارتفاعا كبيرا أيضا على خلفية تحرك سعر غرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 2350 جنيها.

وسجل غرام الذهب عيار 18 مستوى 2014 جنيها. كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 مستوى 2686 جنيها. وصعد سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 18800 جنيها. وعالمياً، ارتفع سعر أونصة الذهب إلى مستوى 2011 دولارا.

في السوق المصرية، سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 غرام مستوى 6715 جنيها. وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 غرامات سعر 13430 جنيها. كما ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 10 غرامات إلى مستوى 26860 جنيها.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 غراما 53720 جنيها. كما بلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 غرام إلى نحو 83534 جنيها. وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة كما تعتبر الأسعار المسجلة في السوق الآن هي الأعلى في تاريخ تسعير الذهب.

فيما تتداول أسعار الذهب الفورية عند المستوى 2010.05 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع بنسبة 0.6%، بينما قد سجل الذهب خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته هذا العام عند 2048.76 دولار للأونصة.

ومنذ بداية شهر شهر أبريل الحالي، تمكن المعدن النفيس من الارتفاع بنسبة 2% حتى الآن واستقرت التداولات فوق المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة، ولكن الأسعار واجهت صعوبة واضحة في كسر القمة التاريخية للذهب عند 2075 دولار للأونصة التي تم تسجيلها في عام جائحة كورونا، الأمر الذي يعكس حاجة المعدن النفيس إلى المزيد الدعم لتسجيل مستويات تاريخية جديدة.

في سوق العملات، ارتفع الدولار الأميركي للجلسة الثانية على التوالي ليظهر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% بعد ارتفاع كبير يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.6%.

وسجل الدولار الأميركي 7 أسابيع متتالية من الخسائر دفعته إلى أدنى مستوياته منذ عام، وذلك في ظل تغير توقعات مستقبل أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي لتشير إلى توقف دورة رفع الفائدة بشكل مبكر بسبب التراجع في مؤشرات التضخم إلى ظهور علامات على الركود الاقتصادي، وإشارة الفيدرالي الأميركي في محضر اجتماعه الأخير إلى توقع حدوث ركود معتدل في النصف الثاني من العام.

وتسبب هذا التراجع في مستويات الدولار إلى دعم الذهب بشكل كبير بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، هذا بالإضافة إلى تراجع عوائد السندات الحكومية الأميركية بعد توقعات الفائدة.