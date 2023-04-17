شكرا لاهتمامكم بخبر فيديو حادث مروع.. حديث الناس في بريطانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فيديو حادث مروع.. حديث الناس في بريطانيا



تسبب وقوف مفاجئ لإحدى السيارات على طريق خارجي في بريطانيا بوقوع حادث مرعب أدى إلى تحطم ثلاث سيارات، واحدة منها تدهورت وخرجت عن الطريق بشكل كامل، بينما تمكنت كاميرا مثبتة على إحدى السيارات من توثيق الحادث الذي سرعان ما أصبح حديث الناس في بريطانيا.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته جريدة “ديلي ميل” البريطانية، وحصلت “العربية.نت” على نسخة منه، حادث اصطدام سيارة بأخرى من الخلف، ومن ثم اصطدمت مركبة ثالثة بهم من الناحية المقابلة، وهي تسير بسرعة عالية على الرغم من أنها تعبر تقاطعاً للسيارات، وهو ما أدى إلى تدهورها وخروجها عن الطريق بشكل كامل.

وتظهر اللقطات التي انتشرت بسرعة سيارة بيضاء تنتظر الانعطاف يميناً عند تقاطع طرق قبل أن تندفع سيارة فضية على طول الطريق وتصطدم بها من الخلف، مما تسبب في اندفاع السيارة المتوقفة إلى الأمام.

وأدى هذا بعد ذلك إلى إجبار السيارة الرمادية التي يبدو أنها “فان” أو باص صغير، على الانحراف بعيداً عن الطريق، وتفقد السيطرة وتقترب من السقوط على جانبها.

ووقع الحادث خارج قرية دودينجتون في ضواحي لينكولن في انجلترا.

والتقطت ليزلي رايان اللحظة المذهلة على كاميرا القيادة الخاصة بهم قبل الخروج من السيارة لمساعدة السائقين وإزالة الحطام المتبقي على الطريق.

وقالت: “لقد ساعدت في نقل بعض الحطام وتأكدت من أن الأشخاص المتضررين بخير”. ثم أبلغت الشرطة بوجود هذه اللقطات.

وأضافت: “أصيب سائق السيارة البيضاء برضوض واهتزاز.. كنتُ قلقة حقاً على ركاب السيارات”.

واختتمت: “لقد نشرت الفيديو على حسابي على تيك توك، ومن ثم انتقلت من 50 متابعاً إلى 750 متابعاً، كما حصل الفيديو على 1.6مليون مشاهدة”.