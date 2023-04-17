شكرا لاهتمامكم بخبر “نتورك إنترناشيونال” تدرس عرض استحواذ مقابل 2.56 مليار دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “نتورك إنترناشيونال” تدرس عرض استحواذ مقابل 2.56 مليار دولار



قالت شركة نتورك إنترناشيونال لخدمات الدفع اليوم الاثنين إنها تلقت عرضا للاستحواذ من تحالف يضم شركتي سي.في.سي كابيتال وفرانسيسكو بارتنرز، وقدرت قيمته بنحو 2.1 مليار جنيه إسترليني (2.56 مليار دولار).

وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في لندن 23%، إلى 370 بنسا، أي أقل من السعر المحتمل للعرض والمحدد عند 387 بنسا للسهم، مما يشير إلى أن بعض المساهمين يتوقعون عدم اكتمال الصفقة، ويزيد السعر المقترح للسهم نحو 28% فوق سعر آخر إغلاق.

وكتب محللو جيفريز في مذكرة “تحدثنا إلى العديد من المساهمين في نتورك خلال الأيام القليلة الماضية وأشاروا إلى أن عرضا يزيد عن400 بنس للسهم سيكون مقبولا”.

وقالت نتورك إن العرض الجديد، وهو الأحدث “بعد رفض سلسلة من العروض السابقة”، قد يحظى بتوصية من مجلس الإدارة إذا قدم التحالف الذي يضم شركتين للاستثمار المباشر أحدهما فرنسية والأخرى أميركية، عرضا بحلول 11 مايو/أيار.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز الأسبوع الماضي إن شركة نتورك تلقت اتصالات من عدة شركات على مدى الأشهر الماضية بما في ذلك سي.في.سي، لكن لم تؤكد نتورك ما هي الشركات الأخرى التي تواصلت معها.

وقالت نتورك اليوم الاثنين إنها سمحت لتحالف سي.في.سي كابيتال وفرانسيسكو بارتنرز بإجراء الفحص النافي للجهالة.

ونتورك إنترناشونال هي أكبر شركة للمدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأُدرجت في لندن في أبريل نيسان 2019 بسعر بلغ 435 بنسا للسهم عند الطرح العام الأولي، وتأسست نتورك إنترناشيونال في عام 1994 كشركة تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.