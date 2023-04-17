عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن صادرات السعودية من النفط الخام تنخفض إلى 7.455 مليون برميل يوميا في فبراير



أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، تراجع صادرات النفط الخام السعودية في فبراير/ شباط إلى 7.455 مليون برميل يوميا مقارنة مع 7.658 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني.

وأرقام الصادرات الشهرية تقدمها السعودية ودول أعضاء أخرى في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الالكتروني.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.218 مليون برميل يوميا إلى 1.484 مليون برميل في فبراير.