شكرا لاهتمامكم بخبر هندسة الإشعاع الشمسي.. تقنية جديدة تفتن المليارديرات وعلماء المناخ يحذرون منها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن هندسة الإشعاع الشمسي.. تقنية جديدة تفتن المليارديرات وعلماء المناخ يحذرون منها



أعرب المليارديرات بمن فيهم بيل غيتس وجورج سوروس والمؤسس المشارك لـ “فيسبوك”، داستن موسكوفيتز، جميعهم عن اهتمامهم بـ “الهندسة الجيولوجية الشمسية”، وهي فكرة مثيرة للجدل بشدة تتضمن تبريد الأرض عن طريق عكس ضوء الشمس إلى الفضاء مرة أخرى.

يأتي ذلك وسط دعوات متزايدة لتسريع البحث في إدارة الإشعاع الشمسي (SRM)، والتي يشار إليها أحياناً على نطاق واسع باسم الهندسة الجيولوجية الشمسية، خاصة أن الكوكب على بعد بوصات لتجاوز حد درجة الحرارة البالغ 1.5 درجة مئوية.

من المعترف به على نطاق واسع أن عتبة درجة الحرارة هذه مهمة للغاية لأن ما يسمى نقاط التحول تصبح أكثر احتمالاً وراء هذا المستوى. ونقاط التحول هي العتبات التي يمكن أن تؤدي فيها التغييرات الصغيرة إلى تحولات جذرية في نظام دعم الحياة بالكامل على الأرض.

في أواخر فبراير، نشر أكثر من 60 باحثاً من مؤسسات بارزة رسالة تدعو إلى دراسة أكثر صرامة لاستراتيجية “SRM”، بالإضافة إلى تجارب ميدانية صغيرة الحجم، في حين أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن الوقت قد حان لبدء التحقيق فيما إذا كان بإمكان SRM المساعدة في مكافحة أزمة المناخ، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

بدوره، أعلن البيت الأبيض أيضاً في أكتوبر من العام الماضي أنه يمضي قدماً في خطة بحثية مدتها 5 سنوات لتقييم طرق تعديل كمية ضوء الشمس التي تصل إلى الأرض.

ومع ذلك، فإن المئات من علماء المناخ يعارضون بشدة الدعوات المتزايدة لأبحاث الهندسة الجيولوجية الشمسية وتطويرها المحتمل.

لقد حذروا في خطاب مفتوح من أن التطبيع المتزايد لتقنيات SRM كإصلاح مناخي محتمل هو سبب للقلق – وهو أمر قد يكون له عواقب خطيرة وغير متوقعة.

ما هي الهندسة الجيولوجية الشمسية؟

تشير الهندسة الجيولوجية الشمسية أو SRM إلى مجموعة مضاربة من التقنيات المصممة لتبريد الأرض. من المعروف أن بعض التقنيات المستخدمة، مثل رش ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي، لها آثار ضارة على البيئة وصحة الإنسان.

ومع ذلك، فإن بعض علماء المناخ الذين يشعرون بالقلق من أن البشرية ستتجاوز أهداف الانبعاثات الخاصة بها يقولون إن إجراء مزيد من البحث حول “SRM” مهم لمعرفة أفضل السبل لموازنة هذه المخاطر ضد الارتفاع الكارثي المحتمل في درجة حرارة الأرض.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الصوت الرائد في العالم في مجال البيئة، في أواخر فبراير الماضي، إنه سيلزم إجراء المزيد من الأبحاث حول مخاطر وفوائد “SRM” قبل أن يكون هناك أي اعتبار لنشرها المحتمل.

وأكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن SRM ليست جاهزة بعد للنشر على نطاق واسع وسلط الضوء على أنه لا يوجد بديل للتخفيض العاجل والهائل في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، “والتي يجب أن تظل الأولوية العالمية”.

من المؤكد أن الباحثين الذين يدعون إلى دراسة دقيقة لـ SRM لا يؤيدون الهندسة الجيولوجية الشمسية كحل للمناخ.

تم تحديد الحجج ضد متابعة المزيد من الأبحاث في SRM في ورقة عام 2022، والتي خلصت إلى أن “الهندسة الجيولوجية الشمسية على نطاق الكواكب لا يمكن التحكم فيها بطريقة شاملة وعادلة عالمياً ضمن النظام السياسي الدولي الحالي”.

وتدافع الورقة عن اتفاقية دولية لعدم استخدام الهندسة الجيولوجية الشمسية، وهي دعوة تلقت منذ ذلك الحين دعم مئات من علماء المناخ.

من جانبها، وصفت نائبة مدير مركز القانون البيئي الدولي، ليلي فوهر، إدارة الإشعاع الشمسي أو الهندسة الجيولوجية الشمسية بأنها “الحل الخاطئ النهائي”.

وقالت فوهر خلال إفادة إعلامية في وقت سابق من هذا الشهر: “هذا ليس تخفيفاً”. “إنها مجموعة تخمينية للغاية من التدخلات التكنولوجية المقترحة في الغلاف الجوي.”

وسلطت الضوء على أن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة قد قيمت التكنولوجيا المثيرة للجدل لكنها قررت في النهاية عدم إدراجها في ملخص صانعي السياسات في تقريرها الأخير.

وأضافت، أنه بدلاً من ذلك، خلص كبار علماء المناخ في العالم إلى “أننا لا نعرف سوى القليل جداً عنها [و] يأتي مع مخاطر وأضرار جديدة على النظم البيئية والناس”.

“الإلهاءات الخطيرة”

ركز تقرير الفريق العامل الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الذي نُشر في أبريل من العام الماضي، على التخفيف من آثار تغير المناخ وتقييم الأساليب لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وكذلك إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي.

وحذر من أن الكفاح من أجل الحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية قد وصل إلى منطقة “الآن أو أبداً” مع إعادة التأكيد على حقيقة أن جميع الأدوات والمعرفة اللازمة لمعالجة أزمة المناخ متاحة حالياً.

وقال رئيس الإستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي، هارجيت سينغ، وهي اللجنة التي تضم أكثر من 1500 مجموعة من المجتمع المدني، إنه ينبغي النظر إلى جميع التحديات المتعلقة بـ SRM والهندسة الجيولوجية الشمسية على أنها “مشتتات خطيرة”.