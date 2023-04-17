إتلاف 20 طناً مواد غذائية في صنعاء
أتلف مكتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء، 20 طناً و200 كيلو جرام، من المواد الغذائية المتنوعة، منتهية الصلاحية والتالفة.
وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمحافظة فهد الغرباني، أن الإتلاف تم في مقلب الازقين وفقًا للإجراءات القانونية، ومشاركة نيابة الصناعة والتجارة.
إلى ذلك ضبطت لجان الرقابة الميدانية لمكتب الصناعة خلال الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية من قائمة السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية " إصدار رمضان 1444 هجرية" 125 مخالفة تموينية.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب أن المستهدفين الذين تم التعقيب عليهم في 10 مديريات بلغوا 626 محلاً تجارياً، وبلغ إجمالي الملتزمين 369 محلاً.
وأشار التقرير إلى أنه تم ضبط 100 مخالفة وعمل 86 محضرا، وتوزيع 171 تعميماً، لافتا إلى أنه تم البت في 59 مخالفة، وإغلاق 17 محلاً وإحالة أربع مخالفات للنيابة فيما باقي المخالفات قيد الإجراءات.
وأكد نائب مدير مكتب الصناعة عزيز الخولاني أن اللجان الرئيسية تواصل العمل الميداني في مديريات الطوق لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون حيال المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إتلاف 20 طناً مواد غذائية في صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.