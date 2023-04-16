أخبار اليمن : وزير النقل يلتقي مديرة مكتب المبعوث الأممي

وزير النقل يلتقي مديرة مكتب المبعوث الأمميالتقى وزير النقل، عبدالوهاب يحيى الدرة، اليوم، بصنعاء مديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، السيدة روكسانا يلينا بازرجان .

وناقش اللقاء، الذي حضره رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد، الدكتور محمد عبدالقادر ومدير النقل الجوي بالهيئة، الدكتور مازن غانم، الترتيبات لفتح رحلات وجهات جديدة من مطار صنعاء الدولي إلى البلدان ذات الأهمية لأبناء الشعب اليمني للتخفيف من المعاناة خاصة المرضى.

وخلال اللقاء، أكد وزير النقل دور الأمم المتحدة في التنسيق الفني والدعم بحسب الخطط المتفق عليها مع مكتب مشاريع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالطيران المدني.

وتطرق إلى معاناة المواطنين خاصة الحالات الانسانية والمرضى والمغتربين نتيجة اغلاق مطار صنعاء الدولي لأكثر من سبع سنوات.

وأشار الوزير الدرة أن الرحلات الثلاث الأسبوعية إلى عمان لم تخدم سوى 70 ألف راكب ذهابا وايابا خلال عام كامل من الهدنة وفترات التهدئة؛ مما أدى للضغط على الحجوزات وزيادة عدد العالقين بالمطارات خاصة اثناء العودة.

من جهته استعرض رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الجهود التي بُذلت لرفع جاهزية مطار صنعاء الدولي نتيجة ما تعرض له من قصف واغلاق حتى أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية من وجهات متعددة.

وأكد ضرورة البدء بصورة عاجلة بتشغيل رحلات ووجهات أخرى منها إلى مومباي والقاهرة وغيرها من الوجهات التي تلبي احتياجات المسافر اليمني.

بدورها قالت مديرة مكتب المبعوث الأممي إنهم يقومون بالتواصل مع الجهات المعنية لفتح تلك الخطوط، وكذا العمل على زيادة رحلات عَمَّان، مؤكدة ضرورة فتح مطار صنعاء انطلاقا من أهميته وما يقدمه من خدمات انسانية للشعب اليمني.