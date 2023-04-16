أخبار اليمن : رياح شديدة وأمطار غزيرة على هذه المحافظات

رياح شديدة وأمطار غزيرة على هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مرتفعات وأجزاء من عدة محافظات، ورياحاً نشطة على باب المندب والسواحل الغربية وأجزاء من خليج عدن خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مرتفعات محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار والبيضاء.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات إب، تعز، الضالع، ولحج وأجزاء من صحارى الجوف، مأرب وحضرموت.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة على مدخل باب المندب والسواحل الغربية وأجزاء من خليج عدن تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 عقدة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي / الكدن ـ الحديدة : 28.6 ملم، إب : 4، المحويت : 2.2، ريمة : 1.5، السدة : 0.8، عمران : 0.4 ملم.

وهطلت أمطار رعدية على أجزاء من محافظات صنعاء، ذمار، حجة وتعز، أغلبها خارج نطاق محطات الرصد .

وحذر المركز المواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان ومن المجازفة بعبورها.

كذلك حذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر في مخل باب المندب والسواحل الغربية وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.