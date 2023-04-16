شكرا لاهتمامكم بخبر فيديو مفاجئ.. نهاية “جعفر العمدة” تتغير بسبب توقعات الجمهور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فيديو مفاجئ.. نهاية “جعفر العمدة” تتغير بسبب توقعات الجمهور



حالة كبيرة من التفاعل يشهدها مسلسل “جعفر العمدة” الذي يقوم ببطولته محمد رمضان وهالة صدقي وزينة، ويعرض في شهر رمضان الجاري.

حيث يتفاعل الجمهور مع الأحداث المتصاعدة خلال الحلقات، ويقدمون التوقعات الخاصة بهم عبر السوشيال ميديا للحلقات الأخيرة، ومسار أحداث المسلسل.

لكن يبدو أن هذا الأمر يدفع مخرج المسلسل محمد سامي إلى البحث عن حلول في الحلقات الأخيرة من المسلسل، وهو ما كشفت عنه بطلة العمل هالة صدقي في فيديو تلقائي نشرته عبر “انستجرام”، قبل أن يتم حذفه بعدها.

هالة صدقي كشفت بشكل كوميدي عن معاناتها من التصوير في يوم العيد الخاص بها، مؤكدة أنها تقوم حاليا بتصوير المسلسل دون الاستمتاع بالعيد.

وهو ما يعود إلى توقعات المشاهدين حول الحلقات الأخيرة من المسلسل، لذلك علقت قائلة “ما انتوا بتتوقعوا وصفصف بتشتغل.. ما انتوا بتتوقعوا والحاجات بتتغير”، وذلك في إشارة إلى اسم الشخصية التي تلعبها في العمل.

وطالبت هالة صدقي الجمهور والمتابعين بألا يتوقعوا نهاية المسلسل، حتى لا يتسبب ذلك في نزولها إلى العمل مضطرة من أجل تصوير مشاهد جديدة.

وكشفت الفنانة المصرية عن كونها ضحية لتوقعات الجمهور، وهي من تدفع الثمن في النهاية بالنزول إلى التصوير، لذلك طلبت منهم التوقف عن هذا الأمر.

لكن الفيديو حمل مفاجأة كبرى للمتابعين، في ظل ما يحدث في كواليس المسلسل من تغيير للأحداث والنهايات الخاصة بالمسلسل بسبب التوقعات الخاصة بالجمهور عبر السوشيال ميديا، حيث يحاول المخرج أن يقدم نهاية تخالف كل التوقعات.