شكرا لاهتمامكم بخبر ماغي بو غصن تكشف عن أوجه الشبه بينها وبين شخصية “سحر” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ماغي بو غصن تكشف عن أوجه الشبه بينها وبين شخصية “سحر”



تحدثت الممثلة ماغي بو غصن في لقاء مع “العربية.نت” عن مسلسل “للموت 3” الذي تطل من خلاله في هذا الموسم الرمضاني، مؤكدةً أن شخصية سحر التي جسدتها في الموسمين الأول والثاني ثم أصبح اسمها سمر في الموسم الثالث هي من أهم الشخصيات التي جسدتها خلال مسيرتها التمثيلية.

وأضافت أن هذه الشخصية تركت بصمة في أرشيفها لأنها أحبّت الدور ولعبته من قلبها، “وقد أحبّها الدور أيضاً”، بحسب بو غصن، مذكّرةً بأن من صاغه هو الكاتبة نادين أسمر بينما صوّرته كاميرا المخرج فيليب أسمر.

كما أكدت بو غصن في السياق نفسه أنها أعطت هذا الدور ما لم تعطه من قبل خلال مشوارها التمثيلي، وقد فوجئت بنفسها بأنها تملك كل هذه القدرة على تجسيده.

وكشفت أن شخصية سحر أتعبتها في الأجزاء الثلاثة، وأشارت إلى أنها لا تحمل هذه الشخصية معها إلى البيت، إنما تفصل بين عملها وحياتها الخاصة، لكنها تحدّثت عن شبه بين دورها في المسلسل وشخصيّتها الحقيقية، خاصةً في قوة الشخصية وقدرتها على اتخاذ القرارات، وبصلابتها وحنانها في الوقت نفسه. لكنها أكدت أنها لا تتفق مع هذه الشخصية أبداً في ناحية النكد والحزن، وكيف تذهب إلى أقصى الحدود في الجريمة والقتل.

للموت 3

أشارت بو غصن أيضاً إلى أن الدور الجيّد “يستفزّها” ويكون ملعبها سواء كان ذلك في الدراما أو في الكوميديا، وهي تفكر بعمق كيف يمكنها تجسيده.

وتطرقت في الحديث إلى تونس حيث تم تصوير الجزء الثالث من المسلسل، فقالت إن هذا “البلد رائع، وجميل ببيوته وألوانه واخضراره وبشعبه أيضاً الذي استقبلنا بحفاوة لافتة وبكل محبة”. ومن العبارات التي حفظتها هناك “هكا هكا” “ووحشتك برشا”.

كما قالت إن مشاركة الممثلين السوريين هذا العام في المسلسل أضافت للجزء الثالث نكهة جديدة وجمالية معينة.

ورأت أخيراً أن اختيار دور جديد لتجسيده بعد انتهاء مسلسل “للموت 3” سيكون صعباً عليها، لذلك هي حالياً في فترة استراحة.