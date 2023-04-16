عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تعيين خالد القزلان رئيسا تنفيذيا لـ”المصافي”



أعلنت شركة “المصافي العربية” السعودية، عن مجلس الإدارة بتعيين خالد بن محمد القزلان بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة. وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة من المقرر أن يبدأ مباشرة العمل اعتباراً من 17 أبريل 2023م.

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