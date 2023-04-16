عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرباح “المنجم للأغذية” تنخفض 16% إلى 82 مليون ريال في الربع الأول



أظهرت البيانات المالية لشركة المنجم للأغذية، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 81.9 مليون ريال، مقارنة مع أرباح 97.6 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن مجمل الربح انخفض بنسبة 9.7% ليبلغ 155.7 مليون ريال بسبب انخفاض هوامش الربحية في فئات اللحوم الحمراء والبيضاء والخضار والفاكهة المجمدة ومشتقات الألبان خلال الفترة بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى ارتفاع مصاريف التشغيل بنسبة 3.7% لتصل إلى 74 مليون ريال، نتيجة لارتفاع تكاليف الموظفين والمصاريف التسويقية ومصاريف الخدمات اللوجستية.

وانخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات لتصل إلى 8.2% خلال الربع الأول من 2023، مقابل 9.1% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وجاء ذلك علي الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 14.5% لتصل إلى 902 مليون ريال وزيادة حجم المبيعات.