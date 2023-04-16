عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن حظر المجر وبولندا استيراد الحبوب من أوكرانيا “غير مقبول”



قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الأحد، إن التحركات أحادية الجانب من دول في الاتحاد الأوروبي غير مقبولة، وذلك بعدما أعلنت بولندا والمجر فرض حظر على الواردات من أوكرانيا المجاورة لحماية قطاع الزراعة في كل من البلدين.

وقال المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني “نحن على دراية بإعلان بولندا والمجر فرض حظر على الواردات من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا”.

وأضاف “في هذا الصدد، من المهم التشديد على أن السياسة التجارية اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك، التحركات أحادية الطرف غير مقبولة”.