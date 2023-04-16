شكرا لاهتمامكم بخبر عطلة رسمية في السودان للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم.. اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن عطلة رسمية في السودان للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم.. اليوم



قررت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أن يكون اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023م عطلة رسمية بولاية الخرطوم حفاظا على المواطنين وممتلكاتهم.

وقالت اللجنة، إنها ظلت في حالة انعقاد دائم منذ صباح يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023م لمتابعة مجريات الأحداث التي شهدتها الولاية.

وأضافت أنه على المواطنين الابتعاد عن المناطق العسكرية وأي أماكن يمكن أن تكون هدفا للعمليات الجارية والبقاء في منازلهم ما أمكن ذلك، وفق وكالة السودان للأنباء “سونا”.

وأكدت على استمرار حكومة الولاية والمحليات في تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين.

وطالبت بضرورة تحري تلقي الأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير علي أمنهم وسلامتهم.

وأشارت لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية إلى حرصها التام على أمن وسلامة مواطنيها.