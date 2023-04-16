شكرا لاهتمامكم بخبر أكبر يخت شراعي في العالم في طريقه إلى “جيف بيزوس”.. هذه تكلفته! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أكبر يخت شراعي في العالم في طريقه إلى “جيف بيزوس”.. هذه تكلفته!



غادر “كورو” – يخت الملياردير جيف بيزوس البالغ طوله 127 متراً – حوض بناء السفن في هولندا الأسبوع الماضي ورسا، يوم الأربعاء قبالة ساحل إسبانيا بالقرب من مايوركا، حيث يخضع لاختبارات.

وتعد رحلة “كورو” جزءاً من التجارب البحرية حيث يضع المالك القارب على الطريق للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن شخص مطلع على تحركات اليخت، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتوقع المصدر، إمكانية عودة القارب إلى حوض بناء السفن لإجراء التعديلات النهائية قبل تسليمه.

وتشير التقديرات إلى أن اليخت العملاق ذو الصواري الثلاثة قد كلف مؤسس شركة “أمازون” أكثر من 500 مليون دولار.

“بيزوس” البالغ من العمر، 59 عاماً، هو ثالث أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بـ 126.2 مليار دولار، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”.

كانت السفينة المعروفة سابقاً باسم Y721، مسجلة الآن باسم “Koru” وهي ترفع علم جزر كايمان. ويعد أكبر يخت شراعي عائم، وفقاً لشركة “Boat International”، وواحد من أكبر اليخوت التي تم بناؤها بواسطة شركتي “Alblasserdam”، و”Oceanco” الهولنديتين.

تسبب حجم اليخت العملاق في حدوث عدد من المتاعب لبيزوس وبنائيه. إذ كان ارتفاع صواري القارب في الأصل سيجبر مدينة روتردام على تفكيك الجسر الفولاذي التاريخي “De Hef”، حتى يتمكن القارب من الوصول إلى المحيط.

ووافق مسؤولو المدينة في البداية على تفكيك القسم المركزي من الجسر مؤقتاً، لكن انتهى الأمر بشركة Oceanco بالتراجع عن الطلب وسط احتجاج شعبي. وقام صانع السفينة في النهاية بسحب السفينة إلى البحر بدون صواريها.

كان حجم الأشرعة يعني أيضاً أن اليخت لا يمكن أن يكون له مهبط للطائرات العمودية على متنه. وبدلاً من ذلك، سيعتمد بيزوس وشريكته قائدة طائرات الهليكوبتر، لورين سانشيز على قارب دعم، والذي هو حالياً، في طريقه عابراً المحيط الأطلسي باتجاه “جبل طارق”، لاستكمال الاختبارات وفقاً لبيانات تتبع السفن.