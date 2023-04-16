شكرا لاهتمامكم بخبر “كيان السعودية” تعلن انتهاء الصيانة الدورية لبعض وحدات الإنتاج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “كيان السعودية” تعلن انتهاء الصيانة الدورية لبعض وحدات الإنتاج



أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات “كيان السعودية”، عن انتهاء أعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج.

وقالت “كيان السعودية” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة دون تغير في الأثر المالي المعلن عنه سابقاً.

وأضافت أنه سيتم تشغيل هذه الوحدات بشكلٍ تدريجي، فيما سيكون لهذه الصيانة أثراً إيجابياً على اعتمادية وكفاءة التشغيل لمصانع الشركة.

كانت “كيان السعودية”، قد أعلنت عن إيقاف بعض وحدات الإنتاج للشركة ابتداء من 1 مارس 2023م إلى 14 أبريل 2023م لغرض إجراء الصيانة الدورية المجدولة للمصانع.

وتتضمن الخطة إيقاف مصانع “جلايكول” (الاثيلين / أوكسيد الإثيلين) لمدة 28 يوماً، و”البولي كاربونات” لمدة 40 يوماً، و”الفينوليك” لمدة 20 يوماً، و”الأمينات” لمدة 28 يوماً، و”الإيثوكسيليت” لمدة 28 يوماً.

وأوضحت “كيان السعودية” في بيانها السابق: “من المتوقع أن يكون الأثر المالي جراء هذا التوقف حسب متوسط أسعار البيع الحالية بـ 147 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2023م، وستقوم الشركة بتلبية احتياجات السوق باستخدام المخزون المتوفر لديها ضمن خطة ممنهجة للحد من الأثر المالي”.