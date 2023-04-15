شكرا لاهتمامكم بخبر مصر تبدأ طرح الذرة في بورصة السلع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مصر تبدأ طرح الذرة في بورصة السلع



قال رئيس البورصة السلعية في مصر إبراهيم عشماوي، إن الهيئة العامة للسلع التموينية بدأت طرح الذرة الصفراء يوم الخميس في البورصة التي انطلقت في الآونة الأخيرة.

وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح ممارسات نادرة للذرة في وقت سابق من هذا العام في محاولة لمعالجة أزمة الأعلاف التي أضرت بصغار المنتجين ودفعت بعض المزارعين إلى إعدام الكتاكيت.

وكان وزير التموين علي مصيلحي قال إنه سيتم طرح الذرة للمنتجين المحليين في البورصة.

وتعاني مصر، وهي من أكبر المشترين للسلع الأساسية، من أزمة في النقد الأجنبي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه بما يقرب من 50% مقابل الدولار وتراجع الواردات ودفع التضخم إلى 32.7%، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن.

وقال العشماوي في بيان اليوم السبت، إن الهيئة العامة للسلع التموينية طرحت بالمثل القمح للمطاحن المتعثرة عبر البورصة، حيث باعت ما يقرب من 570 ألف طن منذ إطلاق البورصة في نوفمبر/ تشرين الثاني.