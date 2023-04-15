عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الأسهم الأوروبية القيادية تسجل أعلى مستوى في 22 عاما



سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في أكثر من عام في تعاملات الجمعة وحققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مدعومة بنتائج ايجابية من بنوك أميركية كبيرة ووسط آمال في إنهاء دورة رفع الفائدة بالولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6% بعدما سجل أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2022 في وقت سابق من الجلسة. وزاد المؤشر 1.7% خلال الأسبوع مسجلا أطول سلسلة مكاسب له في العام الجاري حتى الآن.

وزاد أيضا مؤشر الأسهم القيادية ستوكس 50 بنسبة 0.6% مسجلا أعلى مستوى له في 22 عاما، وفق “رويترز”.

وكان القطاع المصرفي أكبر الرابحين على المؤشر “ستوكس 600” إذ قفز المؤشر الفرعي للقطاع 3% مسجلا أعلى مستوى في شهر بعد أرباح قوية في الربع الأول لبنوك كبيرة في الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر القطاع العقاري 1.8%.